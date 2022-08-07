وفاة والد المطربة بوسي فهل تنسى الخلافات وتقبل العزاء؟

توفى صباح اليوم الأحد الحاج محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي، عن عمر يناهز 77 عاما متأثرا بأمراض الشيخوخة، وكان من المقرر خضوع الفقيد لعملية جراحية يوم الأربعاء المقبل، وعلم “سيدتي نت” أن الأسرة شيعت جنازة الفقيد صباحا ولم تنتظر للصلاة على جثمانه عقب آذان الظهر كما جرى العرف.

والد المطربة بوسي – الصورة من أرشيف المحرر

وحسب روايات لجيران الفقيد، تم إخطار أسرة الفنانة بوسي بوفاة والدها، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وسارعت الأسرة بمساعدة الجيران بإنجاز مراسم غسل الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بتمام الساعة الثامنة صباحا.

ولم تعلن بوسي حتى اللحظة خبر وفاة والدها كما لم تعلن السرة موعد قبول العزاء، ولكن حسب روايات الجيران، فإن المصالحة بين المطربة الشعبية ووالدها تمت قبل وفاته بوقت قليل بوساطة من زوجها، حيث ارسلت إلى والدها خروف للأضحية، ومبلغ مالي لمساعدته على مصاريف العلاج.

يذكر أن الراحل أثار أزمة عندما تم تداول مقطع فيديو له يظهر فيه مريضًا يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهملة وأكد أن ابنته ترفض مساعدته ماديا بسبب ضغوط من والدتها، بينما المحت بوسي إلى أن والدها هجرها منذ الطفولة ولم ينفق عليها، ودفعها للعمل لمساعدة أمها.

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