وفاة مطرب هندي بعد إحيائه لحفل غنائي | خبر



في موقف صادم أمام جمهورها، توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم KK، مساء الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.

كان كريشنا كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا في شرق الهند عندما أحس بالتعب، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، ليتوفى هناك، حسب ما ذكرته صحيفة “هندوستان تايمز”.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي نعيه للراحل وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاتبا: “جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه”.

وأدى كوناث العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المطرب الشاب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.

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