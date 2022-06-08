وظائف يمكن لخرّيج إدارة الأعمال شغلها

قطاعات يدخلها خريجو إدارة الأعمال

الشهادة الأكاديميّة في إدارة الأعمال تسمح للخرّيج بشغل وظائف في ميادين مختلفة، منها: التمويل والتسويق والمبيعات

توفّر الشهادة الأكاديميّة في إدارة الأعمال لحاملها المعرفة الأساسية بنظريات وممارسات وظائف مختلفة في ذات السياق، مثل: التمويل والتسويق والمبيعات واللوجستيات وإدارة المشاريع… ما يطرح أمام الخرّيج العديد من الفرص الوظيفية للاختيار بينها…

يرد على موقع كلّية Pacific Oaks الإلكتروني أنّه “يجدر بخرّيجي إدارة الأعمال أن يتمتعوا بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم للعمل في: القطاع المصرفي والدعاية والإعلان ومجالات الرعاية الطبّية، وحتّى الاستشارات والتصنيع”، وتضيف أن “هناك فرص بالجملة للخريجين المذكورين، منها:

التحليل المالي: المحلّل المالي مسؤول عن جمع وفحص البيانات الماليّة لتقديم توصيات مالية للشركات، وهو على دراية بالممارسات الحالية والتوقعات العامة للمنظمة، كما يتمتّع بمعرفة كافية بالشؤون المالية. المحلّل المالي يقدّم توصيات مالية للشركات

الموارد البشريّة: يشرف مسؤول الموارد البشريّة على التوظيف وإجراء المقابلات والتدريب والاحتفاظ بالموظفين، كما بناء استراتيجيّات محفّزة للموظفين… يتطلّب الدور المذكور مهارات عالية في العلاقات الشخصّية والتواصل، مع معرفة سليمة بالأعمال والسياسات التنظيمية، فضلاً عن العناصر القانونية للتوظيف.

إدارة المبيعات: تشتمل واجبات مدير المبيعات، على تحديد أهداف المبيعات والبحث عن بيانات المبيعات وتحليلها، كما إنشاء برامج تدريب لأعضاء فريق المبيعات. هذا المدير يضمن أن المنظمة تحقق المبيعات وتفي بالأهداف كما هو متوقع من أجل أعلى العوائد.

مستشار الأعمال: يقدّم مستشار الأعمال توصيات وتحليلات مهنيّة للشركات والمؤسسات، من أجل تعزيز النمو وخلق عمليات مستدامة”.

4 وظائف لخرّيجي إدارة الأعمال

إدارة التسويق هي من الوظائف التي تؤهّل شهادة إدارة الأعمال لشغلها

تحدّد جامعة مدينة هونغ كونغ (سيتيو) أربع وظائف تسمح شهادة إدارة الأعمال، بتوليها:

1 إدارة التسويق: يعمل مدير التسويق جنبًا إلى جنب أعضاء فريقي المبيعات والتصميم، وذلك لضمان أن منتجات الشركة تواكب متطلبات السوق راهنًا، بالإضافة إلى دور مدير التسويق في تحديد الأسواق التي يمكن الإفادة منها وتطوير الاستراتيجيّات لتسعير المنتجات أو الخدمات من خلال مراقبة الاتجاهات الحالية وقيادة برامج التسويق للشركة.

2 إدارة الخدمات الإداريّة: مدير الخدمات الإداريّة مسؤول عن صيانة شركة معيّنة؛ فهو مولج بالإشراف على الأقسام والاحتفاظ بسجلّات الشركة والحفاظ على نظافة المرافق. يتوجّه الموظّفون إلى مدير الخدمات الإداريّة للحصول على مستلزمات الطباعة وإعادة التدوير والأمن.

3 إدارة النقل والتخزين والتوزيع: يتحمّل مدير النقل والتخزين والتوزيع مسؤوليّة المنتجات التي تبتاعها الشركة، وتخزّنها في المستودعات، فتوزّعها على العملاء، في نهاية المطاف. تشتمل وظائف مدير النقل والتخزين والتوزيع، على: تتبع اللوائح والقوانين والإشراف على الفريق المسؤول عن نقل المنتجات، فالمدير المذكور مسؤول أمام البائعين والعملاء الذين قد يشكون من أي أمر متعلّق في هذا الجانب من خدمة الشركة.

4 تحليل أبحاث السوق: هذه واحدة من وظائف إدارة الأعمال النموذجية للمبتدئين، حيث لا يتطلّب شغل المنصب المذكور، في معظم الأحيان، سنوات خبرة بل شخصيّة قادرة على التواصل، بفعاليّة، وعلى إجراء استطلاعات بحثية وتقديم النتائج إلى الشركة، فهذه الوظيفة تتمثّل في: تزويد الشركة بمعلومات عن عملائها والسوق الحاليّة والطرق الفعالة لبيع المنتجات والترويج لها.