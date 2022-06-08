وظائف شاغرة للجنسين بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.
المسميات الوظيفية:
– منسق البرامج.
– مصمم جرافيك.
– القدرات البشرية.
– قيادة المحتوى التراثي.
– مدير الامتثال للتراث الثقافي.
– مدير بيانات التراث.
– أخصائي تقييم التراث الثقافي.
– مدير إدارة التراث الثقافي.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، (اضغط هنا).
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