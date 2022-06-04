وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة المنورة

أظهر مقطع فيديو مصور، لحظة وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى مطار المدينة المنورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حسبما أوردت قناة “الإخبارية”.

فيديو | مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/LWCL3qhQR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

مليون حاج

وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، قال إن موسم حج هذا العام سوف يستوعب عدد مليون حاج، موضحاً: “هدفنا هو ضمان سلامة الحجاج في ظل وجود وباء كورونا وأن تكون الخدمة جيدة، وسلامة الجميع، وعودتهم إلى بلادهم سالمين”.

تطبيق بطاقة الحج الذكية

وأعلن الدكتور الربيعة أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، لافتاً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.

إطلاق خدمة إلكترونية جديدة

كما كشف الوزير السعودي، إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيداً عن الحملات، يمكن التقديم عليها من خارج السعودية، وذلك في مؤتمر صحافي الخميس الماضي.

وأضاف الدكتور الربيعة، أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

فتح باب التسجيل لحجّاج الداخل

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس، فتحها باب التسجيل للحجّاج من داخل السعودية عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية، في حين اشترطت الوزارة على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيماً أو مواطناً، ألا يتجاوز عمره 65 عاماً، مع اكتمال التحصين في تطبيق توكلنا، كما أكدت أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج، ولا توجد أولوية لمن سبق في التسجيل.

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أسعار شرائح فئات حجاج الداخل

كما حددت الوزارة أسعار شرائح فئات حجاج الداخل في مشعر منى خلال موسم حج العام الحالي 1443، إذ جاءت أسعار شريحة أبراج منى السكنية الأعلى في القيمة للراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين.

وتبلغ تكلفة الحاج الواحد في الأبراج 14,737 ريالاً، فيما تبلغ تكلفة الحاج في الخيام المطورة 13,043 ريالاً، في حين تبلغ التكلفة في الخيام العادية غير المطورة 10,238 ريالاً.

وكشفت الوزارة أن هذه الأسعار لا تشمل أجور النقل من مدينة الحجاج وحتى الوصول إلى مكة المكرمة، كما أنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

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