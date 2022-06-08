وشوشة: سهير جودة عن جوائز الدولة التشجيعية: قامات نسائية وثروة مصر

أعربت الإعلامية سهير جودة، عن تقديرها للأسماء التي تم تكريمها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، قائلة: “قامات كبيرة محل تقدير بإبداعاتهم في كل المجالات، أسعدنا تكريمهم من الدولة على مجهوداتهم عبر مسيرة حياتهم وتحفيزًا لهم لاستكمال التألق والإبداع”.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية “النهار”،: “ثروة مصر في مثقفيها ومبدعيها، الأسماء التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحمل أسماء قامات مشهورة في مجالات الأدب والثقافة والفنون والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية”.

وتابعت: “سعدت كثيرًا بتكريم القاضية الجليلة الراحلة تهاني الجبالي، سيدة في منتهى القوة وكنا نتمنى أن تكون الجائزة خلال حياتها”.