وشوشة: تعليق ناري من أحمد موسى على تجنيس اللاعب محمد الشوربجي: عليه علامات استفهام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد الشوربجي، لاعب الإسكواش بنادي هليوبوليس، حظى بأعلى تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الطبقة الأولى في عام 2018.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الشوربجي سيلعب باسم إنجلترا بداية من الغد في مورشيوس، لافتًا إلى أن هذا اللاعب قال إنه لم يجد تكريمًا من مصر، وأنه لم يجد هذا الدعم أثناء لعبه باسم مصر.

وتساءل: “لما رئيس الجمهورية بيكرمك ده دعم ولا مش دعم؟، وأنا بقلك العب باسم إنجلترا وإللي عملك هيعمل غيرك”، مبديًا استغرابه من الحديث عن عدم دعم نجوم الإسكواش؛ حيث أنهم يحظون بالدعم من أيام اللاعب أحمد برادة.

وأوضح أنه سمع حديث الشوربجي حيث لم يذكر تكريمه من الرئيس السيسي؛ وقد يكون السبب في منح إنجلترا له أموالًا كثيرة، مؤكدًا أن أخيه يلعب باسم مصر، متابعًا: “هذا أمر عليه علامات استفهام كثيرة جدًا؛ ولو فيه تقصير يا جماعة لازم نعالجها”.

واستنكر موسى تجنيس عدة لاعبين مصريين، مطالبًا بالكشف سبب هذه الظاهرة، وهناك أحد أبطال الرياضات تحدث، سابقًا، عن أنه كان يشتري الطعام على نفقته الخاصة، مردفًا: “أكيد الشوربجي بيزعل لما يلاقي صور محمد صلاح في كل حتة، وأي حد يجيب بطولة لمصر يا جماعة حطوا صورته”، مؤكدًا أن محمد الشوربجي ثالث عالم في بطولة الإسكواش، وفاز في 44 بطولة دولية.