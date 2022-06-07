وشوشة: أحمد برادة عن أزمة محمد الشوربجي: آخرون في طريقهم للتجنيس

قال الكابتن أحمد برادة، بطل الإسكواش العالمي، إنه تواصل مع محمد الشوربجي لاعب الإسكواش بعد قرار الأخير باللعب لصالح إنجلترا، مشيرا إلى أنه حزين ومتوتر من قرار الشوربجي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد الشوربجي أخبره بأنه يناشد الاتحاد منذ 4 سنوات بطلباته، ولا يوجد رعاة له.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين في الطريق للتجنيس لصالح منتخبات خارجية بسبب عدم وجود رعاة لهم في مصر، مضيفًا أن هناك شرخا كبيرا في لعبة الإسكواش، مضيفا: “في حاجة غلط، ولاعبو الإسكواش طالبوني بإيصال أصواتهم ولا بد من احتوائهم”.

وأردف أن محمد الشوريجي مثل مصر في محافل دولية وحقق بطولات عالمية، مضيفا “يجب الحفاظ على اللاعبين المصريين في الإسكواش، ومش عاوزين ندبح الشوربجي لأن كلنا أخطأنا”.

واستطرد أنه تواصل اليوم مع كل لاعبي الإسكواش وسيجتمع معهم، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه اتحاد الإسكواش من قبل لحضور أي مباريات أو بطولات خاصة باللعبة.