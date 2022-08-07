وست هام ضد مان سيتي.. ظهور ضعيف لبن رحمة قبل الرحيل المحتمل



شارك الجزائري سعيد بن رحمة جناح وست هام كبديل خلال مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب “لندن الأولمبي” معقل وست هام، في ختام الجولة الأولى من البريميرليج، وحسمها السيتي بثنائية دون رد

بن رحمة شارك في المباراة منذ الدقيقة 57 وحتى النهاية، وحصل على تقييم ضعيف بلغ 5.9 من 10 بحسب موقع “هوسكورد” الشهير للإحصائيات.

وقام بن رحمة بتسديدة واحدة على المرمى، ليفشل في مساعدة فريقه على تجنب الخسارة.

وبلغت دقة تمريرات بن رحمة في المباراة 89%، كما استطاع المراوغة بطريقة صحيحة في 3 مناسبات، واستخلاص الكرة من الخصم في مناسبتين.

يذكر أن بن رحمة، خاض هذه المباراة، في ظل تقارير صحفية تتحدث عن إمكانية مغادرته لصفوف وست هام خلال هذا الصيف.