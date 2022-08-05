وزير قطاع الأعمال يكشف موعد إنتاج أول سيارة كهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يعملون على زيادة محطات شحن السيارات الكهربائية استعدادا لبدء إنتاج السيارات الكهربائية سواء التابعة لشركة النصر أو غيرها.

وأضاف “توفيق”، خلال مداخلة هاتفي ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث” أنهم اختاروا 3000 شاحن والواحد منهم مزدوج، ومن ثم يمكن شحن 6 آلاف سيارة، فضلا عن اختيار 34 ألف نقطة وستقوم شركة استشارية بتحديد أفضل 3 آلاف موقع منهم لإنشاء محطات الشحن وكل محطة بها ما يقرب من 40 إلى 50 شاحن.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون أول إنتاج لشركة النصر من السيارات الكهربائية في الربع الثالث من عام 2023، موضحا أن مشاكل صناعة السيارات حول العالم وسلاسل الإنتاج هو ما يؤخرهم عن الإنتاج.