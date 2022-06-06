وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل طرح فنادق مصرية على القطاع الخاص

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن طرح عدد من الفنادق للاستثمار مع القطاع الخاص ليست فكرة جديدة، ولكن احتياج الدولة للعملة الأجنبية هو ما سرع الأمر، حيث سيتم اختيار عدد من الفنادق وقد يصل عددهم إلى 7 فنادق على المستثمرين بعد تقييمهم على يد استشاري دولي.

وأضاف “توفيق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المستثمر سيحصل على مقاعد في مجلس إدارة الفندق، ويقصد إدارة الفندق إدارة الشركة المسئولة عن الفندق، حيث تم البدء بعرض أنجح الفنادق الموجودة.

وأوضح أنهم اختاروا الفنادق الرابحة لعرضها على المستثمرين، وبعضها موجود في أسوان واخرى في الأقصر، والأغلب منها في الأقصر، معلقا: “مش هنعرض فنادق ادائها ضعيف”.