وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لموسم حج هذا العام

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الخطة العامة للطوارئ والخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1443هـ.

وأكد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.

من جهته، أكد مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام اشتملت على جميع تدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة في العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن التطوير المستمر لهذه الخطط يتم وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.