يوليو 23, 2026

وزارة الصناعة تطرح 11 موقعاً تعدينياً للمنافسة في الرياض والشرقية

أحمد منصور يوليو 23, 2026
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق 11 موقعاً تعدينياً للتنافس في مجمعين لخامات الرمل والركام والملح بمنطقتي الرياض والشرقية بمساحة إجمالية تتجاوز 12.7 كيلومتراً مربعاً، عبر منصة “تأمين” خلال الفترة من 9 إلى 28 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهود تعزيز حوكمة القطاع وتحفيز الاستثمارات.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق (11) موقعاً تعدينياً للمنافسة، تقع في مجمعين تعدينيين مخصصين لخامات الرمل والركام والملح في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حوكمة قطاع التعدين، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لمشاريع التعدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المواقع المطروحة للمنافسة تشمل خمسة مواقع في مجمع الرمال ومكبات النفايات جنوب الحائر بمنطقة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 2.25 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى ستة مواقع في مجمع خام الملح في السبخات (أم الشريبات وأبو الحمام والمالحة) جنوب بقيق بالمنطقة الشرقية، تغطي مساحتها 10.45 كيلومتر مربع.

وذكر الجراح أن فترة تلقي الطلبات تمتد من 9 إلى 28 أغسطس 2026، عبر منصة “تعدين” الرقمية، مشيراً إلى أن مراحل المسابقة تشمل فترة التسجيل وتأهيل المتنافسين ثم إطلاق عملية المزايدة وإعلان نتائج المزايدة وأسماء الشركات الفائزة.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى من خلال تخصيص وتطوير المجمعات التعدينية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، ورفع معايير الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى حماية المواقع التعدينية من التعديات غير النظامية، وتطوير المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.

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