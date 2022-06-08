وزارة الشؤون الإسلامية تواصل استقبال حجاج بيت الله بالخدمات التوعوية والإلكترونية

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كونتراتها المتوزعة في أروقة المطار بتقديم خدمات توعوية وإرشادية وبلغات عالمية في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويشارك عدد من الكوادر الوطنية من منسوبي الوزارة -الذين يعملون على مدار الساعة- تقديم مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية، إلى جانب الهدايا وعبوات مياه زمزم.

كما وفرت الوزارة شاشات المكتبة الإلكترونية والمتوزعة في حرم المطار، تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية التي تقدمها الوزارة تحقيقاً لرسالتها السامية ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم، أشاد حجاج بيت الله الحرام الواصلين للمطار، بالجهود التي تقدمها المملكة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية وإرشاد وتبصير الحجاج بأحكام المناسك من خلال توزيع الكتيبات العلمية والشاشات التفاعلية التي تسهل عليهم معرفة الأحكام المتعلقة بالمناسك، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم، سائلين الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عزها وتقدمها.