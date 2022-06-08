وزارة الحج: التسجيل منفردًا أو مع مرافقين لن يؤثر على نتيجة القرعة

قدمت وزارة الحج والعمرة تنبيهًا للحجاج من داخل المملكة، بشأن إمكانية تسجيلهم في الحج منفردًا أو مع مرافقين.

وقالت الوزارة، إن الحجاج من داخل المملكة يمكنهم التسجيل للحج بمفردهم أو مع مرافقين، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر في نتيجة القرعة الخاصة لحج هذا العام.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح كيفية تسجيل حجاج الداخل مع صديق أو قريب في نفس الشركة على النحو التالي:

خطوات التسجيل مع مرافقين في الحج

إلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال حجز الطرفين منفصلين.

يسجل الطرفان في نفس التطبيق وذلك في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الجانبين معًا.

إجراء القرعة الإلكترونية

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه سوف يجري اختيار حجاج الداخل عن طريق القرعة الإلكترونية دون تدخل بشري لضمان عدم المحاباة في الاختيار.

وتستمر فترة التسجيل في موسم الحج حتى السبت الموافق 11 يونيو، وستجرى القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين، ويبدأ إعلامهم بترشيحهم للحج الأحد الموافق 12 يونيو.