وزارة الثقافة تعيد افتتاح مسرح الغد بعد تطويره

تعيد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتاهيله وفق احدث النظم المتخصصة والذى ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة ( عسل وطحينة – جنان في جنان ) إعداد وإخراج الفنان القدير ناصر عبد المنعم ويضم مجموعة من ابداعات الراحل بديع خيري ونجيب الريحاني بمناسبة الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين وذلك فى التاسعة مساء الأثنين ٦ يونيو وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، المخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

قالت عبد الدام ان مسرح الغد احد مفردات التنوير فى الثقافة المصرية، وتابعت ان تطويره واعادة افتتاحه يعد اضافة لمنظومة العمل الإبداعى التى تشمل عناصر متعدد وتسعى إلى تنمية الوعى والادراك، مؤكدة ان القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة.

صانع البهجة ( عسل وطحينة – جنان في جنان ) تم بثه الكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي، ساميه عاطف، ريم أحمد، محمود الزيات، الخضر زنون، أشرف عبد الفضيل، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

يذكر ان مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التى اسسها القدير الراحل عبدالغفار عوده وشملت اعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة، تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان ومحمود عبداللطيف، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم )، تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة، شباك التذاكر – التحكم – الكهرباء إلى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح، استحداث نظام صوتي داخلي، تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات، استحداث مساحة للاعلان الخارجى، إنشاء محطة أطفاء حريق متكاملة بالخزان، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الاخشاب – الالمنيوم – الأبواب الخارجية العازلة للصوت، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية، تطويرالمدخل الداخلى والخارجى.