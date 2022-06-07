واشنطن تتوعد بـ”رد عالمي قوي وحاسم” على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية



أكدت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، أن “العالم سيرد بشكل قوي وحاسم على أي تجارب نووية تجريها كوريا الشمالية”.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيرمان، بعد محادثات مع نظيرتها الكورية الجنوبية، تشو هيون-دونج، في سيول.

وأوضحت أنه “سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم في حالة إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية”.

وكثفت بيونج يانج جهودها لتحسين برنامج أسلحتها هذا العام رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة.

وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونج-أون قد يجري تجربة نووية سابعة.