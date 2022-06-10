وائل زيدان: خصوم أيمن زيدان حاربوه بأشقائه والبعض لم تعجبه نسرين طافش في “جوقة عزيزة”

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كشف الفنان السوري وائل زيدان أن وضعه الصحي في الفترة الأخيرة دفعه لإجراء عملية جراحية لإنقاص وزنه حيث انخفض بمقدار 50 كيلو غراماً، مبيناً أن الوزن الزائد كان يؤطره بالأدوار الكوميدية ومنع بعض المخرجين من التفكير به في أدوار مركبة أو ذات طبيعة شريرة معتبراً أنه يبرع بتجسيد هذه الأدوار.

وتحدث زيدان في لقاء لبرنامج “المختار” مع الزميل باسل محرز عبر إذاعة “المدينة إف إم” عن علاقته بشقيقه الفنان الكبير أيمن زيدان وبقية أشقائه مبيناً أن خصوم أيمن حاربوا في الماضي كل من يمتّ له بصلة ومنهم شقيقه الممثل شادي زيدان وابن شقيقه حازم زيدان.

وعن مشاركاته الرمضانية الأخيرة بيّن أن أجره في مسلسل “الوسم” بشخصية أبو عادل للمخرج سيف الدين سبيعي يفوق أجره في كل الأعمال الأخرى التي شارك بها، ورأى أن البعض تعجل بالحكم على “جوقة عزيزة” مبرراً المشكلة بأن البعض لم تعجبه الحكاية والبعض لم يحب نسرين طافش في هذا الدور رغم اجتهادها في تقديم الشخصية.

وائل الذي عمل مديراً للإنتاج لسنوات طويلة أكد أنه اعتزل هذا العمل تماماً وقال إن المنتجين يحمّلون مدراء الإنتاج مسؤولية أخطائهم ومشاكلهم، وأضاف أنه لا صناعة حقيقية ولا إنتاج حقيقي في سورية كما كان في السابق ومعظم المنتجين يهدفون للبروباغندا أكثر من الهم الفني، وعلق على مسألة النجومية بالقول إن الموهبة لا تكفي وإن مصنع النجوم في سورية أغلق تماماً عام 2010 ومن يسعى خلف النجومية عليه أن يعمل في الخارج حصراً حيث الشروط الإنتاجية والفنية أفضل، وأشاد بوضع الإنتاج في لبنان منوهاً أن المنتجين فيه بدأوا يحولون الدراما إلى صناعة حقيقية.

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