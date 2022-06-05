هندي يعثر على مليون درهم في مصعد بنايته بدبي (صورة)

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عثر رجل هندي مقيم في الإمارات على حقيبة في مصعد بنايته بدبي بداخلها مليون درهم، وسلمها للشرطة.

وأفادت السلطات في الإمارات بأن المقيم الهندي سلم المبلغ الضخم إلى الشرطة.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الموظف الهندي طارق محمود خالد محمود لم يتخيل المفاجأة المذهلة التي كانت تنتظره في مصعد البناية التي يقطن بها، وهي حقيبة تحوي مليون درهم.

وقالت: إنه وبالرغم من ذلك لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب، وتوجه إلى المركز لتسليم النقود، مدركًا أن صاحبها يبحث عنها ولا يتذكر أنه نسيها في المصعد.

وأكد الصحيفة الإماراتية أن مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، حرص على تكريم المقيم الأمين.

وأوضح المسؤول الأمني أن تصرفه يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي بجميع شرائحه وفئاته.

وأشار إلى أن التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور على المساهمة كشركاء في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة دبي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار.