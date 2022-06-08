قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لم يتوقع أحد أن يتغير الواقع السيئ فى فترات قليلة وهذا أتي بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه القوي بقطاع الكهرباء الحيوي ودوره فى التنمية بصفة عامة.

وأضاف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع علي قناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك شركاء للنجاح فى هذا القطاع من القوات المسلحة والبترول والتعاون الدولي والتخطيط و أنه من أجل أن يظهر الإنجاز فى هذا القطاع تم تخفيف الأحمال وتلبية الاحتياجات.

وتابع أن أقصي عجز حدث فى هذا القطاع كان فى عام 2014 بحوالي 6 آلاف ميجا وات أى تقريبا 20% من الطاقة المطلوبة إلى أنه بالعام الماضي أقصي حمل وصلت له مصر قدر بحوالي كان ما يقرب من 34 ألف ميجا وبالرغم من ذلك كان هناك احتياطي 11 ألف ميجا وات أى فى حدود 20% إضافية وأنه فى خلال عامين ونصف تم دخول ثلاث محطات عملاقة بإجمالي قدرات 14 ألف و400.