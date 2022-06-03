هل يضم ألميريا لاعبين من الدوري السعودي؟

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا حقيقة التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي.

وارتبط ألميريا بالتفكير في عناصر من الدوري المصري والسعودي في صيف 2022 الحالي وذلك عقب تأهله لليغا الإسبانية بالموسم المقبل.

وقال آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: “لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف”.

وأضاف: “صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد، لا تسمعوا لشائعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس”.

وأتم: “ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية”.

يذكر أن نادي ألميريا استطاع الصعود إلي الدوري الإسباني “الليغا”، للمرة الأولى في تاريخه.