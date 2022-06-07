هل يصطدم الهلال والاتحاد؟.. الكشف عن نظام كأس السوبر السعودي الجديد



كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نظام كأس السوبر السعودي الجديد، بعدما أعلن في وقت سابق عن زيادة عدد الفرق المشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق تغيير شكل بطولة كأس السوبر السعودي، ليشارك فيها 4 فرق بدلا من فريقين، بحيث تُقام من 3 مباريات بدلا من مباراة واحدة.

الفرق المشاركة في كأس السوبر السعودي الجديد

ووفقا للنظام الجديد، سيشارك في كأس السوبر السعودي 4 فرق، هي بطل الدوري ووصيفه، وكذلك بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

وبناء على ذلك، ضمن فريقا الفيحاء والهلال المشاركة في البطولة، بعد احتلال المركزين الأول والثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يُنتظر حسم سباق الدوري

نظام كأس السوبر السعودي الجديد

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، أن الدور نصف النهائي سيصطدم فيه بطل الدوري السعودي مع وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما مباراة نصف النهائي الثانية، فستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف الدوري السعودي للمحترفين.

قرعة كأس السوبر السعودي الجديد

وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيتم إلى إجراء قرعة على تحديد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي الجديد في حالة واحدة.

وفي حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الـ4، سيتم اللجوء إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، بحيث يشارك صاحب المركز الثالث في البطولة.

وفي هذه الحالة، سيحصل كل فريق على رقم، مع إجراء قرعة مفتوحة لتحديد أطراف مباراتي نصف النهائي.