هل يرحل سواريش عن الأهلي نهاية الموسم؟.. اعرف الحقيقة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف إدارة المارد الأحمر كم رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نهاية الموسم الحالي.

حقيقة رحيل سواريش عن الأهلي

ونفى المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، ما تردد حول اقتراب سواريش من الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة.

وأكد المصدر على أن إدارة الأهلي تدرك جيدا الصعوبات التي تواجه المدرب البرتغالي، بما فيها من إصابات وعبايات وتراجع مستويات بعض اللاعبين مما أثر على أداء الفريق ككل منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

وتابع، أن سواريش مستمر في عمله بصورة طبيعية ولا توجد نية حاليا للتفكير في رحيله، وكانت هناك جلسة جمعته برئيس النادي للاتفاق على خريطة الموسم المقبل.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأحد على ملعب زعيم الثغر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

