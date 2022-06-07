هل يخطف فالنسيا نجم النصر السعودي؟



يلقى الكاميروني فينسنت أبو بكر نجم النصر السعودي اهتماما كبيرا من أندية أوروبا التي ترغب في الحصول عليه.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى رغبة نادي فالنسيا الإسباني في الحصول على خدمات نجم النصر السعودي في الصيف المقبل.

ويأمل النصر في تدعيم قائمة الفريق الأول للموسم المقبل بعد موسم مخيب للآمال، لم ينافس على الألقاب المحلية.

وكشف الإعلامي التركي أكرم كونور، المقرب من نادي فنربخشة التركي، عن اهتمام نادي فالنسيا بخدمات نجم النصر السعودي.

أبو بكر يسعى لتجربة جديدة بعيدة عن النصر السعودي، لاسيما بعد موسمه المتذبذب حيث سجل 9 أهداف فقط وصنع 4.

وانضم الكاميروني إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2021 قادما من بشكتاش التركي في صفقة بلغت 6 ملايين يورو.

وأوضح كونور أن النصر السعودي يستعد لعرض المهاجم الكاميروني في السوق الصيفي مقابل 10 ملايين يورو، ما يعادل 40 مليون ريال سعودي.

وبحسب صحيفة “سعودي” فإن نادي فنربخشة التركي يسعى أيضا لخطف نجم النصر السعودي، حيث يأمل استعارته مع خيار الشراء الإلزامي، على أن يتم تفعيل البند في صيف 2023.

ويمتد عقد الكاميروني فينسنت أبو بكر مع النصر السعودي حتى صيف 2024.