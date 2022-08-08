هل سمعت صوت إسماعيل شبانة شقيق عبد الحليم حافظ من قبل؟ | خبر



لم يكن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ هو الفنان الوحيد في عائلته، فما لا يعرفه البعض أن شقيقه الأكبر إسماعيل شبانة كان يمتلك صوتا جميلا، وكان مطربا بالإذاعة المصرية.

لكن إسماعيل شبانة لم يحالفه الحظ كشقيقه، عبد الحليم رغم مشاركاته في أعمال مسرحية، أحب إسماعيل اللون الغنائي القديم ولم يطور نفسه بما يناسب متطلبات عصره، واعتزل الغناء مبكرا واستمر في العمل الإداري ليشغل منصب وكيل معهد الموسيقى العربية وأستاذ لتدريس مادة الموسيقى الشرقية بالمعهد العالي للموسيقى.

نرشح لك: ميادة الحناوي عن خضوعها لعمليات تجميل: ورحمة ماما سبب نضارتي إني بنام بدري (فيديو)

إسماعيل شبانة وعبد الحليم

عبد الحليم حافظ

التحق إسماعيل شبانة بالإذاعة المصرية عام 1944 وقدم عددا من الأغاني منها “يا سلام لو كنت تعرف قد إيه بفرح بقربك”، وفي السينما قام بالأداء الغنائي في فيلم “ظلموني الناس” عام 1950.

إسماعيل شبانة

وفي الفيديو نشاهد إسماعيل شبانة يغني “أنا هويت” في إحدى الحفلات.

وتوفي إسماعيل شبانة في 28 فبراير 1985.

اقرأ أيضا:

مايوهات نجمات الزمن الجميل .. 30 صورة تتحدى الصيف بالبيكيني

حورية فرغلي : درة طلبت إزالة صورتي من أفيش وإعلان فيلم “مصور قتيل”

أحدث ظهور لـ عمر نجل كاظم الساهر

أول ظهور لمحمد عبد الرحمن بعد عملية القلب المفتوح

لا يفوتك: في تحليل النغمات مع عمك البات … أغنية أصالة الجديدة “غلبان” اللي خلتها تريند على كل السوشيال ميديا



حمل آبلكيشن FilFan … و(عيش وسط النجوم)

جوجل بلاي| https://bit.ly/36husBt

آب ستور|https://apple.co/3sZI7oJ

هواوي آب جاليري| https://bit.ly/3LRWFz5

