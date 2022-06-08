هل السجائر الإلكترونية بديلا آمنا لـ التقليدية؟.. الصحة تحسم الجدل

المناطق ـ أحمد حماد

حسمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الجدل الذي دار مؤخرا حول السجائر الإلكترونية والتقليدية، وأن الأولى أقل ضرارا من الثانية.

وفي إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، شددت وزارة الصحة على أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا عن السجائر العادية

وأردفت: “ينصحونك تحول للسيجارة الإلكترونية بدلاً من التقليدية؟ انتبه من الثنتين.. لا تحولها سكتة إلكترونية”.