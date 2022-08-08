هلا رشدي تحكي عن كواليس أول لقاء مع أكرم حسني … ماذا قال لها؟ | خبر



كشفت المطربة هلا رشدي كواليس مشاركتها في مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر أول تجربة تمثيل لها.

وحكت هلا رشدي في لقائها ببرنامج “من مصر” من تقديم الإعلامي عمرو خليل عبر قناة cbc عن أول لقاء جمعها بالفنان أكرم حسني، وقالت: قابلت أكرم حسني في حفل زفاف ابن شقيق الفنان حميد الشاعري، وأنا في الأفراح لا أكون هادئة وأقفز من مكان لمكان وأمزح مع الجميع فأكرم حسني نظر لي وقال “أنتي في عرق ضارب”، وهو في الحقيقة شخص هادئ جدا.

نرشح لك: حورية فرغلي : درة طلبت إزالة صورتي من أفيش وإعلان فيلم “مصور قتيل”

هلا رشدي

وتابعت: بعدها تواصلت معي مديرة أعماله وسألتني إن كنت أحب المشاركة في مسلسل معه، كنت أريد أخذ ورشة تمثيل لكن لم ألحق كانت اختبارات المسلسل بعد يوم واحد، فقررت أن أظهر بشخصيتي الطبيعية.

وخلال اللقاء كشف هلا رشدي عن مشروع أغنية “دويتو” تجمعها بالفنان محمد منير في الفترة المقبلة، وقالت: “أنا بحب الكينج محمد منير جدا، وزرته أكثر من مرة، ولما قابلته لقيته من أبسط ما يكون”.

هلا رشدي

وأضافت : “الكينج كان عايز يسمع صوتي، فغنيت له أغنيته قلبي ميشبهنيش بطريقتي وعجبته جدا، وحاليا بنتفق على شغل جديد مع بعض”.

هلا رشدي

وشاركت هلا رشدي في الموسم الرمضاني 2022 كممثلة لأول مرة، من خلال مسلسل “مكتوب عليا”، من بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، وهلا رشدي، بالإضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري “k media” بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضا:

“قلبي بيموت كل يوم”.. شهد رمزي توجه رسالة مؤثرة إلى شقيقها صلاح بعد دخوله في غيبوبة

هاني رمزي : عادل إمام زي الفل وبيشجعنا نعمل الجزء الثاني لـ”غبي منه فيه”

محمود سعد : بحترم أبويا وخايف أحكي عنه أمي تزعل في التربة

أول ظهور لمحمد عبد الرحمن بعد عملية القلب المفتوح

لا يفوتك: في تحليل النغمات مع عمك البات … أغنية أصالة الجديدة “غلبان” اللي خلتها تريند على كل السوشيال ميديا



حمل آبلكيشن FilFan … و(عيش وسط النجوم)

جوجل بلاي| https://bit.ly/36husBt

آب ستور|https://apple.co/3sZI7oJ

هواوي آب جاليري| https://bit.ly/3LRWFz5

