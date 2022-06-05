هروح أضرب بيكيه وبكيت لما شفت شريهان ويسرا أيقونة.. أبرز تصريحات داليا شوقي في “عيشها بإنرجي” | خبر



تحدثت الفنانة الشابة داليا شوقي عن مشاركتها في موسم رمضان 2022 بمسلسلي “العائدون” و”أحلام سعيدة”، وقالت إنها تستمتع بتقديم أعمال مختلفة وأنواع متغيرة من الأعمال بشكل مستمر.

وقالت داليا شوقي في تصريرحات لبرنامج “عيشها بإنرجي” إن شخصية “نادين” في مسلسل “أحلام سعيدة” كانت مثيرة للجدل ولكنها شريحة موجودة في المجتمع وقدمتها كما هى، مشيرة إلى أن علاقتها بالجمهور ليست فقط مهنية ومتابعوها يعلمون الفرق بين ما تقدمه في أعمالها وبين شخصيتها.

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ووصفت داليا شوقي، يسرا على أنها كانت أيقونة وستظل أيقونة، مشيرة إلى أنها شخصية كريمة على كل المستويات في النصائح والتعاملات والمعلومات وكل شيء.

وأشارت داليا شوقي إلى أنها تعاملت مع العديد من الأيقونات في مشوارها، وفاقوا كل توقعاتها، خاصة يسرا التي كانت تحتوي الشباب بشكل مش طبيعي، كما وصفت العلاقة مع أمينة خليل في مسلسل “العائدون” أنها كانت طبيعية وأن بينهما كيمياء خارج التصوير.

وذكرت داليا شوقي أنها درست المسرح، وكانت ترفض وصف نفسها بممثلة حتى تحصل على شهادة تخرجها رغم تقديمها العديد من الأعمال المسرحية في الجامعة.

وعلقت على أزمة شاكيرا بعد تعرضها للخيانة من بيكيه حيث التي تعد المطربة المفضلة لديها قائلة:” هروح أضرب بيكيه”.

وكشفت داليا شوقي أنها مؤمنة بالسعي وأنه نصف الخطوات التي يمكن أن يحققها أي شخص وهو ما حدث معها في مسلسل البحث عن علا بعدما قرأت خبر بأن هند صبري ستقدمه، وكتبت في مذكراتها أنها ترغب في المشاركة به، حتى تحدث إليها المخرج هادي الباجوري وطلب منها المشاركة في تجارب الآداء.

وقالت داليا شوقي إن المخرج هادي الباجوري ساهم في تحقيق العديد من الأحلام الخاصة به، وأبرزها المشاركة في مسرحية “كوكو شانيل”، التي تعاملت فيها مع ممثلتها المفضلة وهي شريهان موضحة:” عيطت أول ما شفتها”.

ووصفت داليا شوقي مسلسل “خارج السيطرة” على أنه أهم عمل في مشوارها الفني، وأنها سعيدة بكل ما قدمته من خلالها، وعبرت عن أمنيتها في العمل مع المخرج تامر محسن وكاملة أبو ذكرى.

وكشفت داليا شوقي عبر إنرجي اقتراب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “خمس جولات” الذي تقوم ببطولته مع أدهم الشرقاوي ونور خالد النبوي.

وأشارت إلى أن التحضير للعمل بدء منذ حوالي عامين، وهو أول بطولة سينمائية للنجوم الشباب الثلاثة، ووصفته بأنه مسئولية كبيرة جدا ولكنه سيكون عملا مختلفا.

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