“هدف”: لا يحق للمنشأة توظيف الطلاب لتحقيق نسبة التوطين

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه لا يحق للمنشأة توظيف الطلاب لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة التي يشترطها برنامج “نطاقات المطور”.

وبيّن الصندوق، أن ضوابط الأهلية ببرنامج دعم التوظيف ألا يكون المتقدم طالباً، داعياً المنشآت التي ترغب في معرفة نسبة التوطين المطلوبة منها إلى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجاء توضيح الصندوق، رداً على استفسار من أحد الأشخاص يرغب في ضم عدد من الطلاب السعوديين إلى مؤسسته، ليتسنى له تعديل مؤسسته ببرنامج “نطاقات المطور”.