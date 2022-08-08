هاني شنودة: إيقاع أغاني المهرجانات يشبه الصوفية لكن كلماتها لا أدخلها بيتي | خبر



تحدث الموسيقار هاني شنودة عن مبادرة “قافلة السعادة” التي أطلقها لإسعاد المسنين، ووصف نفسه بـ”سفير السعادة” موضحا أن تلك المبادرة مصرية لإسعاد كبار السن وتسمح بمشاركة المطربين وحافظي القرآن الكريم والمنشدين.

أبدى هاني شنودة خلال حواره إلى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين على قناة “CBC”، إعجابه بأغاني المهرجانات، قائلا: “بها إيقاع حلو ولكن كلماتها مرفوضة تماما، ليه ميعملوش مهرجانات دينية عاطفية وطنية، فكلمات المهرجانات لا استطيع قولها ولا أدخلها بيتي”.

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هاني شنودة

أضاف: “إيقاع أغاني المهرجانات يشبه إيقاع الصوفية في طنطا، واللي ميوديش الأغاني أو المهرجانات للمصنفات الفنية يحاسب ويتسجن، ولابد أن أي شخص يتجاوز يجب أن يحاسب، مش دي البلد اللي يدخل فيها الكلام ده”.

هاني شنودة

تابع: “الحل أن أي شخص يقدم أغنية إذا لم يعرضها على الرقابة يحاسب، وأيضا توجيه الإيقاع لأعمال مفيدة وترتقي بالذوق.

عن دوره في اكتشاف المواهب، قال إنه أطلق المسابقة الخاصة باكتشاف المواهب، مسابقة الأصوات الجديدة، وتم اختيار مجموعة منهم للمشاركة في مبادرة قافلة السعادة ومنهم منى العطار والتي تعد من الأصوات التي نجحت في المسابقة و4 أشخاص آخرين وتم إطلاق مشروع قافلة السعادة.

هاني شنودة

ووصف هاني شنودة أحمد عدوية بأنه ناي مصر الحزين، مشيرا إلى أن النوعية من الأغاني التي يقدمها بعيدة كل البعد عن أغاني المهرجانات.

هاني شنودة

أما عن علاقته بالراحل عبد الحليم حافظ، قال: “عبد الحليم كان شيك في كلامه أوي وكان يعزمني على الغداء وكنت بهرب منه”.

يذكر أن برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرا.

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