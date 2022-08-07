هاني رمزي يكشف سبب تدخل عادل إمام في مشهد بفيلم “غبي منه فيه”

كشف الفنان هاني رمزي كواليس تصوير مشهد السرقة في فيلم “غبي منه فيه” وتدخل الفنان الكبير عادل إمام لعدم حذفه، قائلًا: “إن هذ المشهد كان سيتم حذفه حتى يصبح الفيلم أقصر قليلًا”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه نظرًا لقرب الفنان عادل إمام لأسرة الفيلم، كما أنه والد المخرج رامي إمام، فقد كان موجودًا دائمًا أثناء تصوير الفيلم، كما أنه كان دائم الزيارة للاطمئنان على ابنه تارة وعليا تارة آخرى، فكنا نأخذ رأيه في المواقف.

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام رفض حذف المشهد، حيث أكد أن هذا المشهد سيكون علامة من علامات الفيلم، وسيأتي بالكثير من الضحك، وأصر ألا يتم اختصار الفيلم وعدم حذف أي مشهد نهائيًا.

وأوضح أن قرار حذف المشهد ليس قراره الخاص لكنه كان قرار المخرج، معقبًا: “عندما قال لي المخرج على إصرار عادل امام على عدم حذف أي جزء من المشهد، قلت له إن عادل إمام هو زعيم الكوميديا في الوطن العربي، فلا بد من تنفيذ أوامره”.