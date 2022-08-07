هاني رمزي : عادل إمام زي الفل وبيشجعنا نعمل الجزء الثاني لـ”غبي منه فيه” | خبر



كشف الفنان هاني رمزي أنه على تواصل دائم بالفنان الكبير عادل إمام، الذي يشجعه على تقديم الجزء الثاني من فيلم “غبي منه فيه”، من إنتاج عام 2004.

وقال هاني رمزي في مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج “مساء dmc” : “إحنا متواصلين علطول مع الزعيم عادل إمام، وبيحاول معانا نعمل الجزء الثاني من الفيلم، وإحنا حاطين الموضوع في اعتبارنا، لكن اللي موقفنا السيناريو والكتابة، وعملنا كذا محاولة لكن كل مرة نحس إن الفيلم الأول أفضل”.

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وأوضح هاني رمزي أن المخرج رامي إمام أخذ بنصيحة والده عادل إمام، عندما أصر على الاحتفاظ بأحد مشاهد الفيلم التي جمعت بينه وبين الفنان الراحل طلعت زكريا، وتوقع أن يكون من أهم مشاهد الفيلم، وبالفعل تم الاحتفاظ بالمشهد وأصبح من علامات فيلم “غبي منه فيه”.

عادل إمام

وأضاف : “في كل الأحداث تلاقي “ميمز” تعبر عن الحدث بمشهد من الفيلم، ونجح أكتر على القنوات بعد عرضه في السينما “.

وردا على سؤال عن الحالة الصحية لعادل إمام، قال : “هو كويس جدا وزي الفل، وزعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا”.

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طلعت زكريا وهاني رمزي

يذكر أن فيلم “غبي منه فيه” عرض عام 2004، وشارك فيه إلى جانب هاني رمزي كل من الفنان الراحل حسن حسني، والراحل طلعت زكريا، والراحل سعيد طرابيك، سامي مغاوري، نيللي كريم، عبدالله مشرف، فايق عزب، وغيرهم، وهو من إخراج رامي إمام، وتأليف أحمد عبد الله.

رامي إمام

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