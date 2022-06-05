هانى شاكر وسميرة سعيد يجتمعان فى دويتو جديد

يجتمع الفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد، فى دويتو غنائي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التحضيرات وتسجيل هذا العمل، استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، كانت نقابة الموسيقيين، قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، بعد واقعة إهانة كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي داخل اتحاد كتاب مصر، وجاء في البيان: مصرُ حاضرةٌ في الزمان وراسخةٌ كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها.

وبدأت الأزمة بعدما تحدث الكاتب ناصر دويدار، عن علاقة أم كلثوم بالشاعر أحمد رامي، وقال ناصر إن أم كلثوم كانت على علاقة بـ 11 رجلًا وهي مولدية، وذلك في ندوة عقدت في اتحاد كتاب مصر، ثم أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا تُحذر فيه من التطاول على رموز مصر الفنية، ثم تقدمت جمعية المؤلفين ببلاغ ضد ناصر دويدار.