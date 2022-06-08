هانى سلامة فاجأنى فى “ملف سرى”.. وثقتى كبيرة فى ريمون مقار

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها لم تقلق من فكرة أن مسلسل “ملف سري” هو التجربة الأولى للمخرج حسن البلاسي والمؤلف محمود حجاج، وذلك لثقتها في المنتج ريمون مقار، لأنه يتمتع بفكر وأسلوب مختلف ولديه دراية كبيرة بكل تفاصيل الصناعة ويختار الأعمال التي يقدمها بدقة، كما أنها شاهدت له في الفترة الأخيرة مسلسل “نقل عام” وأعجبت به كثيرًا.

وأضافت في تصريح خاص لـ “وشوشة” أن هاني سلامة كان مفاجأة بالنسبة لها في هذا العمل، فهو نجم وله رصيد كبير من الأعمال الجيدة التي حققت نجاحا كبيرا، لكن كان عندها تخوف في البداية أن يكون لديه إحساس بالذات زائد، لكنها وجدت أنه عكس كل توقعاتها فهو إنسان متواضع ومهذب ومجتهد.

“ملف سري”، بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، مادلين طبر، دينا، إدوارد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي، نبيل عيسى، نور محمود، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.