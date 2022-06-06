نيمار يقود منتخب البرازيل للفوز على اليابان وديًا

نجح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في الفوز بصعوبة وديًا على المنتخب الياباني بهدف دون رد وذلك تحضيرًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ملخص مباراة منتخب البرازيل ضد اليابان

وفي الشوط الثاني، نجح نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء بالدقيقة الـ77.

وكانت المباراة أُقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.

نيمار يتخطى أهداف الظاهرة رونالدو

ونجح نيمار في تجاوز عدد أهداف الظاهرة رونالدو بفارق هدف، حيث سجل نيمار في مسيرته حتى الآن، 415 هدفًا، بينما سجل رونالدو 414 هدفًا.

يذكر أن منتخب البرازيل كان فاز وديًا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1 قبل مواجهة منتخب اليابان.

المنتخب الياباني متواجد في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم في قطر مع منتخبات ” إسبانيا وألمانيا والفائز من مباراة الملحق بين منتخبي كوستاريكا ونيوزيلاندا”.

الفريق البرازيلي في المجموعة السابعة في كأس العالم مع منتخبات ” صربيا وسويسرا والكاميرون”.

وقبل مباراة اليوم، سبق لـ البرازيل أن تقابلت مع اليابان في 12 لقاء حيث فاز السيليساو في 10 مباريات وكان التعادل حاضرًا في مباراتين.