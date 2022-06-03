نيمار يقترب من رقم بيليه بعد الفوز الكبير للبرازيل على كوريا الجنوبية (فيديو)

قلص المهاجم نيمار الفارق مع الجوهرة بيليه إلى أربعة أهداف دولية مع منتخب البرازيل، عندما سجل ثنائية من ركلتي جزاء هادئتين ساهمتا في فوز بلاده على مضيفتها كوريا الجنوبية 5-1.

وأقيمت المباراة الخميس في سيئول ضمن مباراة دولية ودية في كرة القدم.

ورفع نيمار رصيده إلى 73 هدفا، مقابل 77 لبيليه، بطل العالم ثلاث مرات وأفضل هداف في تاريخ البرازيل.

وأمام مدرجات ممتلئة في العاصمة الكورية الجنوبية، كانت مشاركة نيمار أساسيا مفاجئة، بعد إصابته بقدمه في تمارين الأربعاء.

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وجاءت أهداف البرازيل عبر ريشارليسون في الدقيقة السابعة، نيمار (ركلتي جزاء 42,57) وكوتينيو في الدقيقة 80، ثم أحرز جابريل جيسوس الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

أما هدف المنتخب الكوري الجنوبي فكان من خلال أوي جو هوانج، في الدقيقة 31.

وتلعب البرازيل مع اليابان في طوكيو الاثنين، وتستضيف كوريا الجنوبية تشيلي في اليوم عينه.

وقبل المباراة، حصل مهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ مين على وسام تكريمي رفيع من الرئيس الكوري الجنوبي، بعد إحرازه جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع فريقه توتنهام، بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

المصدر: “وكالات”