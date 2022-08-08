نيللي كريم تنشر أول صورة لإطلالتها بالزي الصعيدي تمهيداً لمسلسل رمضان 2023

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أول جلسة تصوير للتحضير لإطلالتها الصعيدية في مسلسل رمضان 2023، في ثاني خطوة لتشويق جمهورها لتجربتها الجديدة، حيث كشفت سابقا عن بعض تفاصيل العمل مؤكدة أنها لن تقدم شخصية “نكدية” كما اعتاد الجمهور منها في المواسم الماضية.

نيللي كريم – الصورة من صفحتها الرسمية على الفيس بوك

وظهرت نيللي كريم عبر أربع صور بالأبيض والسود تم تركيبها في صورة واحدة وهي ترتدي ملابس فلاحة من صعيد مصر، وسط ديكور لإحدى القرى الصعيدية وعلقت على الصور: “تفتكروا مسلسل رمضان 2023 الصعيدي هيكون اسمه إيه؟ وإيه اسم الشخصية”.

وسبق أن كشفت نيللي كريم عن ملامح مسلسلها الجديد، الذي سيعرض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان 2023، مؤكدة أنها ستقدم لأول مرة في تاريخها الدراما الصعيدية، ووعدت جمهورها بعدم تقديم جرعة النكد المعتادة في أعمالها الدرامية، ولكنها بنفس الوقت نفت أن يكون العمل كوميديا، مشيرة إلى أنها ستقدم “دراما اجتماعية”.

نيللي كريم كشفت عن تفاصيل مسلسلها الجديد عبر حسابها بموقع الفيس بوك بتوضيح شامل قالت فيه: مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل؛ حتى نستطيع تقديم عمل مقنع، ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد.

وأضافت النجمة نيللي كريم: ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز وليلى، مع الجميلة الرائعة، الفنانة يسرا، والذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر طرح مسلسل روز وليلى، قريبًا، على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تدور قصته في إطار المغامرة والإثارة والتشويق بشكل كوميدي، حول محققتين يتم التعاقد معهما؛ لكشف عملية احتيال مصرفي.

ويشارك في بطولة المسلسل، هشام عاشور، وهو من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، ومن إخراج المخرج السينمائي البريطاني أدريان شيرجولد، ويعد أول عمل تليفزيوني عربي، يحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج.

وعُرِضَ لـ نيللي كريم في رمضان الماضي، مسلسل فاتن أمل حربي، وشاركها بطولته العديد من النجوم منهم شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد التاجي، محمد ثروت، الطفلة فيروز، محمد الشرنوبي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

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