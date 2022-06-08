نوال الزغبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة.. و”القاهرة تستقبلها بصدمة”



شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على حسابها على موقع “أنستقرام” صورة جديدة لها في إطلالة جريئة.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جريئة، ومكياج جذاب مستعرضة جمال ملامحها، ومعلقة على الصورة : “إلى مصر”.

حفل نوال الزغبي بدار الأوبرا

من جهتها، أعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر أن له يوم 20 يونيو الجاري على مسرح النافورة، برفقة أوركسترا سفينكس السيمفوني.

ولم تعلن دار الأوبرا المصرية عن سبب تأجيل حفل الزغبي التي كان من المفترض أن تغني لأول مرة على خشبتها.

وأعلنت دار الأوبرا تأجيل حفل نوال الزغبي على أن تحدد موعدا جديدا الفترة المقبلة.

وكانت نوال الزغبي قد روجت لحفلها الغنائي في مصر، الذي ألغي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتبت نوال: ‏”هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا جمهور أم الدنيا الحبيب.. بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الإثنين 20 يونيو‎#مصر_أم_الدنيا ‎#القاهرة ‎#نوال_الزغبي”.

نوال الزغبي.. “ليس باجي على بالك”

ويذكر أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية “ليس باجي على بالك”، وهي من كلمات أمير تيماء، وألحان عمرو مصطفى.

ويقول مطلع الأغنية: “إيه يعني مشيت.. إيه اكتفيت بالمسافة واشتقت حبيبي عوام.. يلومون الناس لا يلومون الناس.. لن أنسى أبدا مع الأيام .. عشت كل يوم وأنا معك”.



