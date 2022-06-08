نهى نبيل تتحدث عن رضيعها يوسف

تحدثت المؤثرة نهى نبيل عن ابنها الرضيع يوسف، حيث بثت صورةً لها مع “آخر العنقود”، ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس متشابهة، وكتبت عليها: “بيبي يوسف، صار شهرين ما شاء الله. حسيت الوقت طار رغم تعب السهر وصعوبة الرضاعة الطبيعية في البداية. اللي يتابعوني على سناب يدرون إني ملتزمة بالرضاعة الطبيعية علشان صحته ومناعته وهذا سبب أن يوسف معاي بكل سفراتي.. الله يقدرني وأقدر أرضعه لغاية 6 شهور عالأقل. شعور حلو ما ودي يخلص”.

يشار إلى أن المؤثرة نهى نبيل زفَّت لمتابعيها خبر ولادتها في أول يوم برمضان، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها، وكتبت وقتها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مع أول أيام الشهر الفضيل رزقنا الله بمولود أسميناه يوسف، نسأل الله أن يبارك فيه ويرزقنا بره”.

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