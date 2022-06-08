نعاني من الإصابات ومباراة أثيوبيا صعبة

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري، أن فريقه يهدف للفوز على إثيوبيا في المباراة التي ستقام غدا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار عام 2023. وقال جلال في مؤتمر صحفي اليوم إن مباراة اثيوبيا قوية وصعبة ، مشيرا إلى رغبة فريقه في تحقيق الفوز للحصول على صدارة المجموعة.

وأضاف أن منتخب مصر يواجه حظا سيئا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم بسبب الإصابات. وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على غينيا 1 / صفر، فيما خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي 1 / 2.

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