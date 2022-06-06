نصائح تساعد المرأة المطلقة للبدء بعلاقة جديدة

*نصائح لتتخطي “أزمة” الطلاق

استعيدي ثقتكِ بنفسك

-استعيدي ثقتكِ بنفسك

تعتقد معظم النساء أن الطلاق هو نهاية الحياة، وأنه لا يمكنها أن تفعل شيئاً في حياتها، وأنها أصبحت في سجن فُرض عليها مدى الحياة، ولكن هذا الأمر ليس كذلك. بل هو بداية فصل جديد، يمكنك فيه إعادة اكتشاف نفسك وتعلم أشياء جديدة. فنحن نعلم أنه عندما تقرر أي واحدة منا إنهاء الأمور مع شريكها والحصول على الطلاق، تبدأ على الفور في القلق بشأن كيفية إعالة نفسها وأطفالها بعد الطلاق. تقول الدكتورة آمال إبراهيم، خبيرة الأسرة لسيدتي ربما يكون الطلاق من أكثر التجارب قسوة في حياة المرأة. فهو في معظم الحالات يؤدي إلى شعورها بالألم، الفشل، الخوف من المستقبل، وعدم الثقة.

يوضح حجاب أن على المرأة بعد الطلاق أن تبدأ في التفكير بما يميّزها وتحاول إعادة بناء ثقتها بنفسها مجدداً. وأن تقاوم سلبيات هذه المشاكل وتراعي التوافق النفسي مع ذاتها أولاً، ثم مع الآخرين ليتحقق لها الرضا الذاتي والقبول الاجتماعي، وتنخفض حدة توترها وقلقها وتتمكن من إعادة حساباتها وإعادة ثقتها بنفسها.

-ابحثي عن أهداف جديدة في الحياة

ضرورة وضع المرأة لنفسها أهدافاً في الحياة جديدة تتضمّن ممارسات واهتمامات مختلفة عن تلك التي كانت تمارسها أثناء زواجها، حتى تتمكن من التخلص من هذه الصفحة المؤلمة من حياتها.

ـ تحصني بالإرادة

على المرأة أن تتحصن بالإرادة أولاً في وجه نفسها وفي وجه تفكيرها بسلبية، وثانياً في وجه المجتمع ونظرته إليها كشخص عاجز أو فاشل. إذا امتلكت المرأة الإرادة ستتمكن من النجاح في تخطي تجربة الطلاق والبدء في تجربة جديدة تماماً.

– لا تلتقي أصدقاء زوجك ومعارفه لمدة ستة أشهر

ضرورة تفادي المرأة اللقاء بمَن تربطهم صلة مباشرة بطليقها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حتى تتجنّب الحديث عنه وعن المشاكل التي نشبت بينهما وتقي نفسها من الدراما العاطفية.

– اهتمي بنفسك

بعد الطلاق، عليك الاهتمام بمظهرك كي تستعيدي ثقتك بنفسك وتشعري بالأمان النفسي والعاطفي وبالرغبة القوية في البحث عن تجارب جديدة. وتلفت إلى أن على المرأة التفتيش في داخلها عمّا كان يميّزها وأهملته لكي تطوّره مجدداً وتقوم بالاهتمام به حتى تتمكن من تحقيق ذاتها.

– ابتعدي عن الخجل

لا شيء يدعو المرأة التي خاضت تجربة الطلاق للخجل من نفسها أو من تجربتها فهي وصلت إلى مرحلة الطلاق بسبب استحالة العيش مع الشريك.

*حياة جديدة بعد الطلاق:

توقفي عن لوم نفسك

– توقفي عن لوم نفسك

صدقيني، إلقاء اللوم على نفسك لن يقودك إلى أي مكان، بل سيصعّب عليك المضي قدماً في حياتك. بدلاً من ذلك، اعترفي بما حدث وابدئي التفكير في الطريقة التي ستعيشين بها حياتك، مثل العثور على وظيفة بعد عدم العمل لسنوات عديدة وكيف سيكون لديك دخل ثابت لإطعام أطفالك، والجزء الأكثر أهمية هو كيف يمكنك التعرف على نفسك. استخدمي هذا الوقت كرحلة لاكتشاف الذات لك ولأطفالك.

-تعرفي على شخصيتك الجديدة

إذا لم تكوني قد عملت من قبل طوال حياتك أو إذا كنت معتادة على العمل ولكنك قررت التخلي عنه بعد الزواج وتخصيص كل وقتك لمنزلك وعائلتك، وهو أمر لا يجب أن تندمي عليه، فأنت بحاجة إلى التعرف على نفسك مرة أخرى. اكتبي قائمة بالأشياء أو الهوايات التي تهمك. ضعي في اعتبارك الأشياء التي ستحفزك في حياتك الجديدة كخطوة أولى مهمة في تطوير حياتك المهنية. للحصول على فكرة أفضل عما تريدين، ابدأي بالإجابة على هذه الأسئلة.

١- ضعي قائمة بالقيم التي تسيطر على عقل وتصرفاتك الآن واعرفي أي منهم تعبر عنك بالفعل.

٢- ما هي اهتماماتك السابقة؟ ما الذي تهتمين به الآن؟

٣- ما نوع بيئة العمل التي تريدين أن تكوني فيها؟

٤- صِفي ما يعنيه النجاح بالنسبة لك الآن.

-يمكن أن يساعدك وجود علاقات في البحث عن وظيفة

إذا كنت تريدين تجنب الجميع وتضعي نفسك في فقاعة، دعيني أخبرك أن هذا لن يساعدك وسيأخذك في الواقع بضع خطوات للوراء بينما تحاولين المضي قدمًا. ولكن يجب أن تعرفي أن تكوين العلاقات أهم عامل في العثور على عمل واستعادة الثقة بالنفس مرة أخرى. وجود علاقات تجعل البحث عن عمل أسهل. على سبيل المثال، إذا كنت تبحثين عن عمل وسألت أحد أصدقائك، فسوف يسألون أصدقائهم عما إذا كان لديهم أي فرص عمل لك، وستبدأ دورة الذهاب إلى مقابلات العمل.

-كوني دائماً على دراية بميزانيتك الحالية والمستقبلية

يجب أن تكوني على دراية بميزانيتك الآن بعد أن أصبحت امرأة مستقلة تنفقين على نفسك وعلى أبنائك. على سبيل المثال، إذا حصلت على وظيفة ولكن انتهى بك الأمر إلى إنفاق المزيد من المال على الغاز أو الكهرباء أكثر مما تجني، فهذه الوظيفة ليست لك؛ أنت بحاجة إلى وظيفة توفر لك المال الذي يفيدك أنت وأطفالك.

-اطلبي المساعدة

بدء حياة جديدة بعد الطلاق لا يعني عليك أن تكوني “امرأة خارقة”، بل تذكري أنك مازلت بشر وربما تحتاجين للمساعدة من وقت لآخر، ولا عيب في ذلك، المهم أن تطلبيها من الشخص الصحيح. إذا كنت بحاجة لقدر من المال يدعمك حتى تجدين وظيفة، فاذهبي لشخص مقرب منك يمكنه أن يقرضك بعض الأموال التي تساعدك على أن تعيدها له بعد أن تحصلي على وظيفة ويكون لديك راتب. هذا لا يقل منك أو يهز صورتك، فنحن البشر يجب أن يدعم كل منا الآخر.