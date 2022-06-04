نسعى لاسترداد قطع مصرية مهربة منذ أكثر من قرنين

أكد شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للأثار المستردة بوزارة الآثار، أن مصر تقوم بجهود كبيرة جدًا لإسترداد ما تم تهريبه منذ أكثر من قرنين من الزمان، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى استرداد نحو 29 ألف قطعة أثرية، أهمها استرداد أكثر من 115 قطعة أثرية من فرنسا في العام الماضي، وأكثر من 5000 قطعة من أمريكا في العام الماضي، وغيرها من القطع الآثرية الهامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية “dmc”، أهمية الاجتماع الذي عقد في سويسرا، موضحًا أنها دولة ممر للآثار المصرية، ومنها إلى الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت مصر موقعة على إتفاقية تعاون منع تهريب الممتلكات الثقافية في عام 2010 بين مصر وسويسرا، ومن حين لآخر نذهب للسلطات السويسرية بإجتماع شبه دوري.

وتابع: “لكن توقفت هذه الإجتماعات أثناء الجائحة، وتعود اليوم للتأكيد على ما تم رصده من الممتلكات الأثرية والثقافية المصرية المهربة”، موضحًا أن ذلك الاجتماع يأتي لتحريك وتيرة إسترداد الاثار.

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للأثار المستردة، أن وزارة الآثار نجحت في استرداد سبع قطع آثرية، مضيفًا: “نحن نعمل في مسارين، أولهم القطع الموجودة بالفعل في مصر وتم نشرها علميا ثم فقدت، والمسار الآخر هو عمليات الحفر التي تمت بطريقة غير مشروعة في مصر، وتم من خلالها تهريب القطع الأثرية الموجودة بها، وهذه القطعة نعلم بها بمجرد عرضها في المزادات والمتاحف ونحن لا نفقد الأمل في استرداد القطع الأثرية سواء مهربة بشكل مشروع أو شكل غير مشروع”.