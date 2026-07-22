“نزاهة” تباشر 15 قضية فساد.. ورشاوى بـ1.6 مليون ومحاولات تهرب من رسوم بـ14 مليون ريال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت 15 قضية جنائية، من بينها تقديم رشوة بمبلغ 1.6 مليون ريال لتسهيل دخول شحنة تبغ والتهرب من رسوم بقيمة 14 مليون ريال، إضافة إلى تورط موظفين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الخدمية في تلقي رشاوى واستغلال نفوذهم، مؤكدة أن ملاحقة المتورطين ستستمر دون هوادة.

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 15 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، طالت موظفين ومسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

وشملت أبرز القضايا قيام رجل أعمال بتقديم 1.6 مليون ريال لموظف جمركي، مقابل تسهيل دخول حاويتين محملتين بالتبغ عبر ميناء جدة الإسلامي، والتهرب من دفع رسوم جمركية تصل إلى 14 مليون ريال.

أوقفت الهيئة موظفاً بوزارة الصحة لحصوله على 900 ألف ريال مقابل ترسية مشاريع بطريقة غير نظامية، ومقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة لحصوله على 200 ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات بقيمة 1.5 مليون ريال.

كما تم ضبط خبير في نزاع منظور أمام المحكمة التجارية وهو يتسلم مبلغ 50 ألف ريال من أصل الـ 100 ألف المتفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد الطرفين.

وشملت القضايا:

• القبض على عسكري سابق في إدارة الجوازات لحصوله على مبلغ 60.5 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات الوافدين بشكل غير قانوني.

• القبض على موظف في مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك أثناء استلامه مبلغ 55 ألف ريال لتعديل وضع بضاعة مستوردة.

• إيقاف موظفين بإحدى البلديات عن العمل بسبب حصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنجاز معاملات غير مشروعة.

• القبض على موظف في جهة إيداع ضمانات أثناء استلامه مبلغ 10.000 ريال من أصل 50.000 لإتمام عملية بطريقة غير نظامية.

• القبض على موظف بوزارة الموارد البشرية أثناء استلامه مبلغ 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات ضد منشأة تجارية.

• إيقاف موظف بالوزارة ومواطن في حالة خطاب إلغاء غياب مقيم غير صحيح بمبلغ 2500 ريال.

• القبض على أربعة من موظفي البلدية لقيامهم بتشغيل أقاربهم ودفع رواتب الأهالي والاستفادة منها بشكل غير نظامي.

• القبض على مقيم قام بإصدار تقرير فحص طبي لوافد دون حضوره ورفعه عبر منصة “بلدي” مقابل مبلغ مالي.

• القبض على أمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية لقيامه بمصادرة أجهزة كمبيوتر.

• القبض على موظف في مدرسة لتعليم قيادة السيارات لقيامه بتسهيل إصدار رخصة لأحد المقيمين دون حضوره.

• إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظفه عن استلام مبالغ مالية مقابل اجتياز فحص المركبات بطريقة غير نظامية.

وأكدت «نزاهة» استمرار رصدها وضبطها للمتجاوزين على المال العام والمستغلين للوظائف، مؤكدة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.