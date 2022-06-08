نجم ريال مدريد يصدم مانشستر يونايتد ويحسم مصيره مع الملكي

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مصيره مع النادي بعدما أوشك عقده على الانتهاء معه خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث اللاعب كذلك على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات.

وأكد الإسباني ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد، في تصريحات له نشرها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: “هناك خيار الاستمرار مع نادي ريال مدريد حتى الموسم القادم المتبقي في عقدي”.

وتابع أسينسو: “من المقرر أن أحسم موقفي مع ريال مدريد قريبًا، أنا الآن أبحث عن الانتظام في السنوات القليلة المقبلة، هذا هو المهم”.

ودخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في صراع قوي من أجل ضم نجم ريال مدريد أسينسيو، وأبرزهم أندية الدوري الإنجليزي، وهم مانشستر يونايتد وآرسنال.

والجدير بالذكر أن ماركو أسينسيو، من المنتظر أن يتم انتهاء عقده بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد، في نهاية الموسم المقبل، إلا أن اللاعب لازال يفكر في فكرة الرحيل عن النادي الملكي عقب انتهاء عقده.

