نجم إيطاليا يرفض عرضا كبيرا للانضمام إلى آرسنال

تسعى إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى خلال الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية عبر “ديلي ميل” البريطانية، على أن آرسنال تقدم بعرض يبلغ 35 مليون إسترليني بالإضافة إلى المكافآت، للتعاقد مع جيانلوكا سكاماكا، مهاجم فريق ساسولو ومنتخب إيطاليا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سكاماكا رفض عرض آرسنال، على أمل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي هذا الصيف.

وكان آرسنال خسر هذا الموسم خدمات كل من بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، لذا يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت سكاماكا بالانتقال إلى ميلان وإنتر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

