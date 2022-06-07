نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينتقد «مأساة التريند» منذ مرض والده

انتقد الدكتور أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير، ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وإلحاح البعض للحصول على معلومات تخص الحالة المرضية لوالده، دون مراعاة لشعورهم والضغط العصبي الذي يعيشون فيه منذ فترة.

أحمد أبو زهرة كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منشوراً ينتقد فيه ما يحدث جاء فيه: «مأساة التريند، منذ تدهور حالة الوالد الصحية، اللي تقريبا مصر كلها تعرفها، من كتر ما الصحافة والمواقع والإعلام، وبرامج الفضائيات بتحاصرنا وبتكلمنا بمنتهى الإلحاح».



وتابع في منشوره: «ده غير طبعًا أن اللي اكتشفناه أن الكل لا يبحث إلا عن التريند، والكل يبحث عن أنه يكون أول واحد يكتب خبر، أو بينشر خبر أو ياخد أحاديث ومعلومات مني، أنا أو أخواتي عن صحته، بغض النظر عن ظروفه، هو وصحته بجد وبالفعل وبدون النظر لمدى الضغط العصبي، اللي بنتعرض له إحنا كأسرة».

واختتم منشوره قائلًا: «المأساة في التريند بقا هي كمية الإشاعات اللي بتطلع، وكمية الكلام الفارغ، اللي بنقراه على لسانا إذا كان أنا أو أخواتي وده طبعًا مصدر إزعاج كبير لنا كلنا، يا أهل الإعلام».

عبد الرحمن أبو زهرة – الصورة من صفحته على فيسبوك

وكان الفنان القدير، قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة، حيث أصيب بكسر في الحوض وفقد الوعي وتم احتجازه بالعناية المركزة، وطالب نجله أحمد أبو زهرة جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

أحمد أبو زهرة، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بوالده عبدالرحمن أبو زهرة، وعلق عليها قائلًا: «ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة، ويارب تعدي المرة دي على خير».

وكان الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، قد حضر حفل زفاف حفيدته سارة، وظهر في بعض اللقطات وهو يجلس على كرسي، ويراقص العروس، وذلك بعد أن تعافى من فيروس كورونا، الذي أصابه مؤخرًا، ودخل على إثر إصابته أحد المستشفيات، ولكن عاد نجله أحمد وطمأن الجمهور بأنه بات على ما يُرام وتحسن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»