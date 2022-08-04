نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع الراحل أحمد زكي في فيلم “شادر السمك”

نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع “شادر السمك”: من أجمل الأفلام وأهمها في مشواري

حرصت الفنانة نبيلة عبيد علي أستعادة ذكرياتها مع فيلم “شادر السمك”، رفقة الفنان الراحل أحمد زكي، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور الفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نبيلة عبيد بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة: “فيلم شادر السمك من أجمل الأفلام وأهمها في مشواري، وواحد من كلاسيكيات السينما المصرية.. الفيلم لاقى نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، ونال الكثير من الجوائز الفنية”.

وتابع “كما لاقى أحسن استقبال من كبار نقاد السينما والصحفيين التحية أولا قبل جميع نجوم العمل يستحقها المخرج السينمائي الكبير علي عبدالخالق، الذي بذل كل جهد كعادته في أعماله الفنية، وكان له الفضل الكبير وراء خروج الفيلم بهذا المستوى الفني الرائع.. الديكور المميز لنهاد بهجت والموسيقى التصويرية للموسيقار حسن أبو السعود مساكم ورد وفل وياسمين”.

نبيلة عبيد تنتهي من برنامجها الإذاعي

وانتهت الفنانة نبيلة عبيد من تسجيل بعض الحلقات من برنامجها الإذاعي الجديد الذي يقوم علي توثيق حياتها الفنية والإنسانية وكل من أثر بها وساعدها على الوصول إلى النجومية.

أبطال مسلسل سكر زيادة

ومن جانب أخر شاركت الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل “سكر زيادة” وهو من بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخري، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، ومن تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

قصة مسلسل سكر زيادة

تدور أحداث مسلسل “سكر زيادة” في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.