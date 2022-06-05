نبيلة عبيد تستعد لتقديم “مع نبيلة عبيد”

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن مشاركتها في مشروع فني جديد، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وأوضحت أنها ستقوم بتقديم برنامج إذاعي يعرض أسبوعيًا يحمل عنوان “مع نبيلة عبيد”، علي إذاعة القاهرة الكبرى، براديو “جاردن”.

وأشارت “عبيد”، إلى أنها ستتحدث خلال البرنامج عن جميع أعمالها الفنية التي قامت بالمشاركة فيها مع ذكر الكواليس والمفاجأت التي لم يعرفها الجمهور عنها من قبل، ويشاركها هذا العمل الإعلامي محمد عبدالعزيز كمحاورًا معها، والمخرج محمد تركي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل “سكر زيادة”، الذي عُرض في رمضان 2020، وكان من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومن إخراج وائل حسان، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم: نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبدالعزيز، ومي الغيطي.