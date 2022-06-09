نبيلة عبيد ترحب بمشاركة سعد لمجرد في فيديو كليب

رحبت الفنانة نبيلة عبيد للقيام بدور البطلة فى كليب للفنان سعد لمجرد، بعد أن اختارها -فى أحد البرامج- من بين عدة فنانات لتكون بطلة لكليب له، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو لسعد لمجرد أثناء إستضافتة في برنامج “صدي الملاعب” الذي يقدمة الإعلامي مصطفي الأغا وعلقت عليه قائلة “الجمال عدى الكلام، وسعد المجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الحدود ما يسعدنى باحترامه ومحبته”.

وتابعت “طبعًا أحب أكون فى فيديو كليب تغنى فيه لو وجودى متوظف فنيًا، خاصةً إن أنا ممن بيحبوا أغانيك وربنا معاك دايمًا ويوفقك”.