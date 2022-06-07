نازحو عفرين يخشون الحرب التركية القادمة

تخوف سكان «الشهباء» من نزوح رابع

القامشلي: كمال شيخو

على بعد آلاف الأمتار من خطوط التماس مع الجيش التركي وبضع مئات فقط من ثاني أكبر القواعد الروسية العسكرية بريف حلب الشمالي؛ تعيش النازحة الكردية سلطانة وعائلتها زوجها وأولادها الخمسة المنحدرون من مدينة عفرين الكردية، بعد أن هربوا منها في شهر مارس (آذار) 2018 في أعقاب هجوم واسع شنه الجيش التركي والسيطرة عليها بعملية «غصن الزيتون» آنذاك. وبذلك تكون العائلة قد نزحت ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، من حلب فعفرين ثم إلى مخيم «الشهباء».

في خيمة نقش عليها شعار «مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة»، حيث تعيش سلطانة البالغة من العمر خمساً وأربعين عاماً، ترتدي زياً كردياً فلكلورياً عبارة عن ثوب طويل ملون وغطاء رأس بألوان فاتحة، تروي لـ«الشرق الأوسط»، كيف تغيرت الأوضاع في مخيم «الشهباء» بعد التهديدات التركية الأخيرة، لتقول: «نسمع أصوات الاشتباكات بشكل يومي وتسقط الكثير من الشظايا بالقرب من المخيم، هذا عدا شح مياه الشرب وسخونة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ونحن نعيش تحت رحمة هذه الخيمة درعا: رياض الزين».

يقع المخيم في قرية كشتعار بمحيط بلدة تل رفعت على الطريق الرئيسي المعروف بـ(214)، وهو طريق تجاري يربط مدينتي غازي عنتاب التركية بمدينة حلب السورية. وتروي سلطانة أن عائلتها كانت تعيش قبل الحرب في حلب ثم عادت إلى عفرين، وانتهى بهم المطاف اليوم في مخيم، باتت منطقته مهددة، بعد إعلان الرئيس التركي أنها من بين الأهداف للعملية العسكرية المرتقبة. تضيف هذه النازحة: «أخشى أن نبقى هنا مشردين لسنوات وربما كل العمر، فالحرب لا تنتهي، أما الحياة هنا مأساوية، فالمنطقة محاصرة وجهاتها الأربع مغلقة». تنظر بحسرة باتجاه الشمال حيث مسقط رأسها لتضيف: «من يدري متى سنعود؟ وإذا هاجمت تركيا مرة ثانية سيكون نزوحنا الرابع لكن لا نعلم الوجهة القادمة كل الأبواب مغلقة في وجهنا».

وبحسب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الشهباء وهو أحد التقسيمات الإدارية التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا، يقطن في مخيم الشهباء نحو 300 أسرة من مهجري عفرين وساكني مدينة حلب من بين خمسة مخيمات، يعيش فيها نحو 16 ألف عائلة نازحة في مخيمات برخودان، وسردم، وعفرين، والعودة.

ونقل نازحون وسكان محليون، أن طائرة تركية مسيرة استهدفت بداية الشهر الحالي، عيادة الدكتور خليل شيخ حسن الاختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد في ناحية تل رفعت المجاورة لمخيم الشهباء، وكثفت القوات التركية من قصفها لمناطق ريف حلب الشمالي. ونقلت هيفيدار المنحدرة من عفرين (32 سنة)، والتي كانت تجلس تحت خيمتها وسبقت دموعها كلماتها الممزوجة بالحزن والقهر، لتقول: «منذ الهجوم التركي على مدينتي لم نعرف طعم الأمان والاستقرار، أربع سنوات وثلاثة أشهر ونحن على هذه الحالة نرحل من مكان إلى آخر».

تقول مديرة المخيم ليلى عدنان، إن قاطني المخيم يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة بسبب الحصار المفروض من حواجز القوات الحكومية في حلب من جهة، واشتداد القصف المستمر من الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية من جهة ثانية. وتستنكر الصمت الروسي حيال الهجمات التركية «ونحن نعيش على مقربة مئات الأمتار من ثاني أكبر قواعدها بالمنطقة، فالأوضاع المعيشية والحياتية تتدهور في هذا المكان والجميع يعيش هواجس حرب جديدة». وأشارت عدنان إلى أن حاجة المخيم تبلغ نحو 400 برميل يومياً من مياه الشرب النظيفة، غير أن منظمة اليونيسيف الأممية خفضت الكمية مع حلول فصل الصيف «حصتنا اليومية انخفضت إلى نحو 180 برميلاً وهذا ما يزيد من معاناتنا ضمن المخيم أضعافاً، مع انتشار الأوبئة الصيفية وخشية من عودة فيروس كورونا».

ونقل سيدو، وهو شاب يبلغ من العمر (28 سنة)، كيف أن قذيفة صاروخية سقطت على منزله في عفرين بداية 2018، تسببت بكسر بليغ في قدمه وذراعه، وقرر أن يلوذ بالفرار مع زوجته وبناته الثلاث تحت وابل القذائف وشدة المعارك مدمى بجروحه، فقدمه تمزقت أربطتها وبات يتحرك بمساعدة عكازين: «هذا الكسر يذكرني بالحرب في كل لحظة، ومع تصاعد التهديدات التركية أخشى على عائلتي وحياتي، وعلى كل المدنيين الذين سيكونون ضحايا هذه الحرب اللامتناهية».



